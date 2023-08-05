Bakan Koca'dan 'sıcak hava' uyarısı: 'Kalp krizleri görülebilir...'

Yayınlanma: 05.08.2023 - 07:55

Güncelleme: 05.08.2023 - 08:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yurttaşları aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakan Koca sıcak havanın kalp ve damar hastalıklarında tetikleyici olabileceğine dikkat çekerek, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın kalp ve tansiyon hastaları için önemli tavsiyelerde bulunduğu videoyu paylaştı.

"KALP KRİZLERİ GÖRÜLEBİLİR"

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor. Örneğin, terlemeyle oluşan sıvı kaybının vücuttaki kan miktarını azaltması sonucu, kalp damar hastalığı olan kişilerde kan yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir."