Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

DHA
14 Mart 2022 Pazartesi, 08:57
Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca, yayımladığı mesajda, "Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara" ifadelerini kullandı. 



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