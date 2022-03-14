Ekrem İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

14 Mart 2022 Pazartesi, 07:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HİÇBİR YERE GİTMEYECEKLER"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alarak "Varsın giderlerse gitsinler" diyerek yaptığı konuşmaya göndermede bulunan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler" başlığı atarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun"