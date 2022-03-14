Ekrem İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"HİÇBİR YERE GİTMEYECEKLER"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alarak "Varsın giderlerse gitsinler" diyerek yaptığı konuşmaya göndermede bulunan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler" başlığı atarak şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun"
Hiçbir yere gitmeyecekler.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 14, 2022
Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı
kutlu olsun. pic.twitter.com/FxQk4AMJvd
İlgili Haberler
- Ekrem İmamoğlu dev zammı böyle duyurdu: 'Ezdirmeyeceğiz'
- Son dakika... Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?
- Ekrem İmamoğlu: Zor olanı geride bıraktık
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Dr. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı
- İddia: Putin'in sır gibi sakladığı bir hastalığı var
- Rusya’da, Instagram tamamen kapatıldı
- Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
- Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi
- Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- AKP'ye 'acil' çağrı
- İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı