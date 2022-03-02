Son Dakika : Bakan Koca'dan kritik duyuru
Son Dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılacak basın açıklamasına ilişkin kritik bir duyuruda bulundu.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.
SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu! pic.twitter.com/O9XMqQcJhq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022
BEKLENEN BİR AÇIKLAMA DEMİŞTİ
Bakan Koca dünkü açıklamasında da, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" demişti.
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