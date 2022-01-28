MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’a çok sert 'İmamoğlu' tepkisi
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözlerine tepki gösterdi.
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, "Ülke büyük bir ekonomik kriz altındayken; işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ayyuka çıkmışken sayın Akçay İstanbul’u gözlüyor ama gözleri kapalı" dedi.
Erkan Akçay, İstanbul'da yaşanan kar yağışı sonrası Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "İstanbul’da sel felaketi yaşanırken Bodrum’da tatil yapan, deprem olunca Erzurum’a kayak yapmaya giden İmamoğlu, İstanbul’u kar esir alırken İngiltere Büyükelçisi’yle lokantada saatlerce balık keyfi yapıyor" demiş ve İmamoğlu’na 10 soru yöneltmişti.
Akçay’ın sözlerine tepki gösteren Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şunları söyledi:
“SOMALI MADENCİYİ TEKMELEYEN YERKEL’İ ALKIŞLIYORDU”
"HAZİNE’DEN 6 MİLYAR LİRANIN 5’Lİ ÇETEYE NASIL PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİNİ SORDU MU”
Bakırlıoğlu, Akçay’ın soru sorması gereken başka şeyler olduğunu belirterek, "Sayın İmamoğlu’na soru soracağına, Recep Tayyip Erdoğan’ın ıslak imzası ile Hazine’den 6 milyar liranın 5’li çeteye nasıl peşkeş çekildiğini sordu mu" dedi. Bakırlıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"SÜREKLİ TARAF DEĞİŞTİREREK SİYASET YAPARSANIZ GÜN GELİR BU YÜZÜNÜZE VURULUR”
- Bu Erkan Akçay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi iptal edildikten olduktan sonra güya bizlere Osmanlı tokadı atmaya gelmiş ve Genel Başkanı ile birlikte sözde mitili sermeye gelmiş, ama İstanbul halkı farkı 800 bine çıkarınca ertesi gün arkasına bile bakmadan Ankara’ya dönmüş kişidir. Osmanlı tokadı atmaya geldikleri İstanbul’da seçmen yüzlerine bile bakmamış, kendilerine ‘demokrasi tokadını’ vurmuş ve Ankara’ya geri yollamıştır. Her geçen gün saraya ve avanesine benzeyen, AKP'den hiçbir farkı kalmayan, ahlâken ve duruş olarak AKP'nin kötü bir kopyasına dönen MHP ve Erkan Akçay, hazımsızlıkta da AKP ve saraya gün geçtikçe daha çok benzemektedir.
- İstanbul’u CHP'nin kazanmasını hazmedemeyenler, son 70 yılın en yoğun kar yağışından kendilerine siyasi rant aramaktadırlar. İttifak ortaklarının yönettikleri büyükşehirlerde yağan kar yağışı sırasında yaşananlar ortadayken, yazın selden ve orman yangınlarından vatandaşın canı yanarken tepkilere kendi genel başkanları 'Doğal afet sırasında siyaset yapmak ahlaksızlıktır, alçaklıktır, mendeburluktur' derken herhalde bu sözleri bugünkü Erkan Akçay için söylüyordu. Unutmayalım ki siyaset bir duruştur. Onurlu ve dik durmak gerekir. Dün söylediklerinizi inkar ederek, sürekli taraf değiştirerek siyaset yaparsanız gün gelir bu yüzünüze vurulur."
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