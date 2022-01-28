MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’a çok sert 'İmamoğlu' tepkisi

28 Ocak 2022 Cuma, 16:45

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, "Ülke büyük bir ekonomik kriz altındayken; işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ayyuka çıkmışken sayın Akçay İstanbul’u gözlüyor ama gözleri kapalı" dedi.

Erkan Akçay, İstanbul'da yaşanan kar yağışı sonrası Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "İstanbul’da sel felaketi yaşanırken Bodrum’da tatil yapan, deprem olunca Erzurum’a kayak yapmaya giden İmamoğlu, İstanbul’u kar esir alırken İngiltere Büyükelçisi’yle lokantada saatlerce balık keyfi yapıyor" demiş ve İmamoğlu’na 10 soru yöneltmişti.

Akçay’ın sözlerine tepki gösteren Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“SOMALI MADENCİYİ TEKMELEYEN YERKEL’İ ALKIŞLIYORDU”

Soma’lı madenciyi alçakça tekmeleyen Yusuf Yerkel’i, Almanya’ya ataşe olarak atayan AKP’lilerle beraber sırtını sıvazlayıp alkışlıyordu. Ülke büyük bir ekonomik kriz altındayken; işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ayyuka çıkmışken sayın Akçay İstanbul’u gözlüyor ama gözleri kapalı. Sayın İmamoğlu’na soracağına, yaşanan doğal gaz krizi yüzünden elektrik verilmediği için şalteri indirilen, üretimi durdurulan fabrikaları sorsun. Sayın İmamoğlu’na soru soracağına, işçi, memur, emekli, çiftçi, üretici, esnaf neden zor durumda onu sorsun. Sayın İmamoğlu’na soru soracağına, Karayolları’nın sorumluluğunda olan Kuzey Anadolu Otoyolu’nda yaşananları AKP’lilere sorsun.

"HAZİNE’DEN 6 MİLYAR LİRANIN 5’Lİ ÇETEYE NASIL PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİNİ SORDU MU”

Bakırlıoğlu, Akçay’ın soru sorması gereken başka şeyler olduğunu belirterek, "Sayın İmamoğlu’na soru soracağına, Recep Tayyip Erdoğan’ın ıslak imzası ile Hazine’den 6 milyar liranın 5’li çeteye nasıl peşkeş çekildiğini sordu mu" dedi. Bakırlıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ülkede, Manisa’da bu kadar olumsuzluk varken şahsım hükümetinin 15 bakanına tek bir soru önergesi vermeyen, tek bir soru soramayan Erkan Akçay’ın, sayın İmamoğlu’na on soru sorması oldukça düşündürücü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, bu milletin çıkarları için, Manisa’nın sorunları için, halkın beklentileri için bir tek soru önergesi vermeyen birisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na on soru sorması kadar trajikomik bir durum yoktur. Bu durum bile seçmenin yüzüne bakamayacak durumda olan birisinin içinde bulunduğu acziyeti ifade etmek için yeterlidir.

"SÜREKLİ TARAF DEĞİŞTİREREK SİYASET YAPARSANIZ GÜN GELİR BU YÜZÜNÜZE VURULUR”