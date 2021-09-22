Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması'nı ekimde Meclisimizin onayına sunuyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması'nın ekim ayında Meclis'in onayına sunulacağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; çocuklarımızın geleceği adına tarihi bir adımı daha hayata geçiriyor.
Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Paris İklim Anlaşması'nı ekim ayında Gazi Meclisimizin onayına sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın geleceğini, insanlığın selametini ilgilendiren her konuda en ön sırada yer alan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları noktasında da gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iklim diplomasimiz başarıyla yürütülmüş; uluslararası platformda yüksek düzeyli diyalog öne çıkarılmış, Türkiye'nin finansman ve teknoloji destekleri konusundaki haklı talepleri kararlılıkla ifade edilmiştir" dedi.
"İklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kararlılığımızı ve samimiyetimizi Paris Anlaşması'nı imzalayan ilk ülkelerden biri olarak ortaya koymuştuk" diyen Bakan Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:
"Ülkemiz, bu mücadelesini atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
Meclisimizce yürütülen İklim Kanunu çalışmaları, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde dünyaya örnek olan bir başarıyla yaygınlaştırdığımız Sıfır Atık Projemiz ve tüm çevre yatırımlarımızla evlatlarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ortak evimiz dünyamızın ve doğamızın geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında atılacak bu tarihi adımın, ülkemize, milletimize ve dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
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