Bakan Mehmet Muş, ‘Türkiye’de yeterli değil’ diyerek Avrupa’dan çöp ithalatı yapıldığını itiraf etti

09 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, muhalefetin “Türkiye Avrupa’nın çöplüğü oldu” eleştirilerine yanıt verdi. Muş, Türkiye’nin ürettiği atığın geri dönüşüm için yeterli olmadığını belirterek ithalat yapıldığını kabul etti. Ancak Muş, bu açığı “çöp” olarak nitelendirmediklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Muş, “çöp” ithal edilmediğini savunarak “Türkiye’de bir taraftan biz geri dönüşüm için topluyoruz fakat bunlar Türkiye’deki sanayi için yetmiyor. Dolayısıyla, biz bu atığı dışarıdan alıyoruz fakat burada Çevre Bakanlığı’nın sıkı denetimleri, kuralları var” dedi.

"İHTIYACIMIZ VAR"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise bölgeye gidip gördüğünü belirterek “Çukurova perişan” ifadesini kullandı. Türkiye’nin geri dönüşümü aldığını, sonrasında bunu iplikte ve polyesterde kullandığını, ürüne çevirip yeniden ihracat yaptığını savunan Bakan Muş, “Varsa spesifik olarak yakaladığınız bir şey, gördüğünüz, yaşadığınız hadiseleri lütfen benimle paylaşın, o işletmelerle alakalı işlem yapalım” diye konuştu. Çevre Bakanlığı ve diğer bakanlıklara yazdıklarını belirten Turan’a Bakan Muş, şu yanıtı verdi: “Bunu suistimal eden işletme varsa gereğini biz yaparız, Çevre bakanıyla üzerine gideriz ama Türkiye’nin buna ihtiyacı var.”