AKP'nin rant sevdası: Çöpten de götürmeye çalışmışlar

01 Mart 2022 Salı, 09:25

Kamu İhale Kurumu (KİK), İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin milyonlarca liralık katı atık toplama ve temizlik aracı kiralama ihalesini iptal etti.

İhaleyi Eksen Group ve Fransız firması Fayat Grup şirketleri ayrı ayrı Kamu İhale Kurumu’na şikâyet etti. Şirketler, AKP’li belediyenin düzenlediği ihalede, “İhale kapsamında çalıştırılacak araçların şirketlerin kendi malı olmasını zorunlu tuttuğunu ve böylelikle ihaleye katılımın dolaylı yoldan kısıtlandığını” belirtti. Şirketlerin ihaleye ilişkin bir diğer itirazı da “İhale kapsamında çalıştırılacak araçların en az 2020 model olması şartı getirilmesi mevzuata aykırı” olduğu şeklinde oldu.

Şikâyetleri inceleyen Kamu İhale Kurumu da “4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca, 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere ihalenin iptaline, oyçokluğu ile karar verildiğini duyurdu.

PAZARLIKLA VERDİLER

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iptal edilen ihalenin hangi şirkete verildiği açıklanmazken AKP’li belediye, 16 Aralık 2021’de “Katı Atıklarının 3 Ay Toplanması, Temizlik Araçları Ve İş Makinaları Çalıştırılması İşi” adı altında yeni bir ihale daha düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale 10 milyon 497 bin TL’ye Atlas İnşaat’a verildi. Şirket son 10 yılda Sancaktepe Belediyesi’nden tam 7 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 378 milyon TL’yi geçiyor.

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi İlknur Ünlü ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen birçok ihaleyi dönem dönem kamuoyuna gündemine taşımıştık. İhalelerin belediyenin ve yurttaşlarımızın çıkarlarını korumak için değil yandaşların ceplerine kaynak aktarma aracı olarak kullanıldığını her fırsatta dile getirdik. Bu kararla Sancaktepe Belediyesi rekabeti kısıtlayıcı şartnameler düzenleyerek ihalelere girenleri kısıtlayarak kamuyu zarara uğrattığı artık tescillenmiş oldu” dedi.

YAKINDAN TAKİP EDİN

“İlçenin en büyük ihalesi olan katı atık toplama ihalesi iptal edildi ama Kamu İhale Kurumu’nun kararı hiçe sayılarak pazarlık usulü yöntemiyle iş 3 aylığına başka bir firmaya verildi” diyen CHP’li Ünlü sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 aylık ihalenin Sancaktepe Halkının cebine maliyeti 10 milyon 497 bin TL’yi buldu. İhaleleri parçalayarak, rekabeti kısıtlayıcı tedbirler getirerek, adrese teslim ihalelerle yurttaşlarımızın vergileri yurttaşa değil yandaşa kullanıldı. Tüm yurttaşlarımızın özellikle Sancaktepe Belediyesi’ni yakından takip etmesini talep ediyoruz, Sancaktepe Belediyesi karşımızda küçük bir Türkiye mozaiği olarak duruyor.

12 yılda AKP’li Sancaktepe Belediyesi milyonlarca lira borca sokuldu ve taşınmazları yok pahasına birer birer satıldı. İstanbul’un en başarısız belediyeleri arasında gösterilen Sancaktepe Belediyesi’nin nasıl yönetilemediğini, davanın hizmet davası değil, rant ve saltanat kavgası olduğunu tüm yurttaşlarımızın ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.”