Bakan Memişoğlu açıkladı: Mimar Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra 4. günde donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel, yaşamını yitirdi. Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı.

Bakan Memişoğlu açıkladı: Mimar Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:53

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. 

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. 

KURTARILAMADI

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. 

Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in, ölüm nedeni belli oldu. 

Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

"AŞIRI BİR HİPOTERMİSİ VARDI"

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Allah rahmet eylesin. Gece 3'te Mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.


Etiketler: #Ece Gürel #belgrad ormanı

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