Otopsi raporundan ilk bilgiler: Müge Anlı, Ece Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:58

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart 2025 Pazar günü “Biraz hava alacağım” diyerek evinden ayrıldı. Belgrad Ormanı’na gittiğini belirttikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, dört gün sonra gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Ancak hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri, Gürel’in eşyalarının bulunduğu konumdu. Çantası ve montu ormanda bir noktada bulunurken, kendisi bu eşyaların yalnızca 9 metre uzağında tespit edildi.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, bu durumun şaşırtıcı olduğunu ve olayın gizemini artırdığını belirtti.

SON MESAJI GÜNDEM OLMUŞTU

Müge Anlı’nın programında, Ece Gürel’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme geldi.

Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı” ifadelerini kullanmış olması, olayın esrarengiz yönünü daha da belirgin hale getirdi.

OTOPSİ RAPORUNDAN İLK BİLGİLER

Cenaze sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemeden ilk bilgi geldi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı otopsi raporundan gelen ilk bilgiye göre Gürel'in uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği açıklandı.

Ölüm nedeninin ilk bulgulara göre çoklu organ yetmezliği olduğu aktarıldı.