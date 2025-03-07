Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi!
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Peyzaj mimarı Ece Gürel (36), Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulundu.
Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü.
Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek beklerken, yakınları ve polis ekipleri acılı aileyi teselli etti.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin hastanedeki incelemelerinin ardından Ece Gürel'in cenazesi, polis eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
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