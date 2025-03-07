Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi!

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 08:42

Peyzaj mimarı Ece Gürel (36), Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulundu.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü.

Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek beklerken, yakınları ve polis ekipleri acılı aileyi teselli etti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin hastanedeki incelemelerinin ardından Ece Gürel'in cenazesi, polis eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #belgrad ormanı #Cenaze #Ece Gürel

İlgili Haberler

Mimar Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı!

Mimar Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı!
4 gün sonra sağ olarak bulunmuştu: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti!

4 gün sonra sağ olarak bulunmuştu: Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti!
72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı

72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler