Oğuzhan Uğur'dan Ece Gürel paylaşımı: 'Hazin sonunu izletmişler bize'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:49

Güncelleme: 07.03.2025 - 09:50

Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulundu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

BaBaLa TV adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Oğuzhan Uğur sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Uğur, "Meğer bir kadının kurtuluşunu değil, hazin sonunu izletmişler bize. Kahroluyorum…" ifadelerini kullanarak Gürel'in hayatını kaybetmesine karşın duyduğu acıyı paylaştı.



Oğuzhan Uğur'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:



"Sağ bulunması ‘müjde’ başlığıyla duyurulmuştu. Kaybolan insanların başına gelenler ve yüzdesi yüksek hazin sonları o kadar işlemişti ki içimize, Ece Gürel’in sağ bulunması zayıflayan iyi haber kasımızı tekrar çalıştırdı, afalladık. Bulunduğu an kayda girdi telefonlar, gözlerindeki donuk bakışları izlettiler bize, çektiği ızdırabın çığlıklarını dinlettiler. Söylendik ama şaşkındık iyi habere, kızamadık. İzledik söyleye söyleye. Sağlığına kavuşup yapacağı açıklamayla nasılsa hepsini unutacaktık. Geride bırakacaktık. Olmadı… Meğer bir kadının kurtuluşunu değil, hazin sonunu izletmişler bize. Kahroluyorum… Elbette şimdi sıra fahri X dedektiflerinde. ‘Cinler yaptı’ başlığıyla az evvel açılışı yaptı bazı hesaplar. Bazıları madde kullandığından neredeyse emin. Saldırıya uğradığını düşünenler de az değil. ‘Kadın başına parkta ne işi varmış’ diyenler de her zamanki gibi yerlerini almışlar. Olmazlarsa olmaz… Kim ne derse desin, gerçek ne olursa olsun. Muhtaç olduğumuz bir iyi haber daha kursağımızda kaldı. Keşke haberler ilk attıkları ‘müjde!’ başlıklarıyla kalsaydı. Yine olmadı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır dilerim."