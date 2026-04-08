Bakan Memişoğlu duyurdu: 'TIR'larımız İran'a doğru yola çıktı'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD ile İran arasında varılan 15 günlük geçici ateşkesin ardından Türkiye'den tıbbi yardım TIR'larının İran'a doğru yola çıktığını bildirdi.

Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. 'Önce İnsan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı. İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkânları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz."