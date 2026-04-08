Bakan Memişoğlu duyurdu: 'TIR'larımız İran'a doğru yola çıktı'

8.04.2026 14:36:00
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "'Önce İnsan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım TIR'larımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD ile İran arasında varılan 15 günlük geçici ateşkesin ardından Türkiye'den tıbbi yardım TIR'larının İran'a doğru yola çıktığını bildirdi.

Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. 'Önce İnsan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı. İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkânları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan'dan 'ateşkes' açıklaması AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki ateşkes anlaşmasından memnuniyetini ifade ederken "Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" dedi.
İran ile ABD arasında ateşkes ilan edildi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkes ilan edilmesine ilişkin "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır" açıklamasını yaptı.
AKP'den ABD ile İran'ın ateşkes kararına yönelik ilk açıklama! AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD ve İsrail’in haksız ve hukuksuz şekilde İran’a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.