İran ile ABD arasında ateşkes ilan edildi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.

İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonu iki haftalığına askıya aldığını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı “tamamen, derhal ve güvenli şekilde” uluslararası geçişe açmayı kabul etmesi şartıyla saldırı planlarının iki haftalığına durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan tarafı diplomatik girişimleriyle ateşkes sürecine dahil olmuştu.