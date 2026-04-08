Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran ile ABD arasında ateşkes ilan edildi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

İran ile ABD arasında ateşkes ilan edildi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

8.04.2026 11:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İran ile ABD arasında ateşkes ilan edildi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkes ilan edilmesine ilişkin "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.

İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."

Image

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonu iki haftalığına askıya aldığını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı “tamamen, derhal ve güvenli şekilde” uluslararası geçişe açmayı kabul etmesi şartıyla saldırı planlarının iki haftalığına durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan tarafı diplomatik girişimleriyle ateşkes sürecine dahil olmuştu.

İlgili Konular: #ABD #Trump #İran

İlgili Haberler

Netanyahu’dan ateşkes açıklaması: Lübnan kapsam dışı
Netanyahu’dan ateşkes açıklaması: Lübnan kapsam dışı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.
Ateşkes yetmedi: Trump İran’ın uranyumunu hedefe koydu
Ateşkes yetmedi: Trump İran’ın uranyumunu hedefe koydu ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan ateşkesin ardından Tahran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin “Bu konu kesinlikle halledilecek, aksi takdirde anlaşmaya varmazdım” ifadelerini kullandı. Trump, sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntı vermedi.
İran-ABD hattında ateşkesin perde arkası: Pakistan nasıl devreye girdi?
İran-ABD hattında ateşkesin perde arkası: Pakistan nasıl devreye girdi? Pakistan’ın arabuluculuğunda İran ile ABD arasında iki aylık ateşkes sağlandı. İslamabad’da yürütülen yoğun diplomasi geçici sonuç verirken, taraflar arasındaki güvensizlik nedeniyle sürecin kırılganlığını koruduğu belirtiliyor.