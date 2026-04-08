AKP'den ABD ile İran'ın ateşkes kararına yönelik ilk açıklama!

AKP'den ABD ile İran'ın ateşkes kararına yönelik ilk açıklama!

8.04.2026 11:25:00
Haber Merkezi
AKP'den ABD ile İran'ın ateşkes kararına yönelik ilk açıklama!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD ve İsrail’in haksız ve hukuksuz şekilde İran’a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.

"SAHADA BÜTÜN BOYUTLARIYLA UYGULANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail’in haksız ve hukuksuz şekilde İran’a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu.

Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz.

Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir.

Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir.

Ateşkes yetmedi: Trump İran’ın uranyumunu hedefe koydu
Ateşkes yetmedi: Trump İran’ın uranyumunu hedefe koydu ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan ateşkesin ardından Tahran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin “Bu konu kesinlikle halledilecek, aksi takdirde anlaşmaya varmazdım” ifadelerini kullandı. Trump, sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntı vermedi.
İran-ABD hattında ateşkesin perde arkası: Pakistan nasıl devreye girdi?
İran-ABD hattında ateşkesin perde arkası: Pakistan nasıl devreye girdi? Pakistan’ın arabuluculuğunda İran ile ABD arasında iki aylık ateşkes sağlandı. İslamabad’da yürütülen yoğun diplomasi geçici sonuç verirken, taraflar arasındaki güvensizlik nedeniyle sürecin kırılganlığını koruduğu belirtiliyor.
İran ile ABD arasında ateşkes ilan edildi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama
İran ile ABD arasında ateşkes ilan edildi: Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkes ilan edilmesine ilişkin "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır" açıklamasını yaptı.