Bakan Memişoğlu, tepki çeken o sözlerini böyle savundu: 'Baskı yapmak istemeyiz ama ailenin ruhu çocuk olunca güzelleşir...'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:10

Güncelleme: 25.04.2025 - 16:11

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Yalova'ya geldi.

Şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, 'Yalova Devlet Hastanesi-Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Afiliasyon İmza Töreni'nin ardından açıklamalarda bulundu.

O SÖZLERİNİ BÖYLE SAVUNDU

Bakan Memişoğlu, Yalova'nın doğurganlık oranında düşük bir il olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yalova'nın kendi nüfusu maalesef artmıyor. Biz her zaman ifade ediyoruz. Aile yılı bu sene. Tabii ki biraz geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik, farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor. Aile kuruyorlar, aile oluyorlar ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki de kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz. Ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama oraya çocuğun da olması durumunda, ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz açıkçası aile kurumunu önemsiyoruz. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, talimatları doğrultusunda bu seneyi Aile Yılı ilan ettik.”

Bakan Memişoğlu, konuşmasında ayrıca, “Özellikle normal doğumu teşvik edici program uyguluyoruz. Biz Sağlık Bakanlığı olarak, insanların sağlığıyla ilgili önerilerimizi ve onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmakla mükellefiz. Bizim görevimiz sağlıkla ilgili uyarılar yapmak, toplumun sağlıklı kalmasını temin etmektir. Nasıl sigara sağlığa zararlı diyorsak, nasıl insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı diyorsak, doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz. Herkesin özgür iradesi var. Kimseye baskı yapmıyoruz. Ancak normalde olması gerekenin 4-5 katı ameliyatla doğum oluyorsa, bir ameliyat tercih ediliyorsa, burada toplumsal farkındalığı artırmamız, aynı zamanda da bunun sebeplerini, nedenlerini çözmek için çalışmamız gerekir. Bunu hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM İSMİMİZ SAĞLIK BAKANLIĞI, TOPLUMA UYARI YAPIYORUZ’

Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim hedefimiz sağlıklı toplum olması. Hastalanmadan, sağlığımızı korumak. O nedenle 'Koruyan sağlık' diyoruz. Herkes kendi bedenini, sağlığını korumakla mükellef. Aynı zamanda da biz Sağlık Bakanlığı olarak, onlara yön gösterici, onlara doğruyu göstereceği bir politika geliştirmek durumundayız. O nedenle Aile Hekimliğini, o nedenle Sağlıklı Hayat merkezlerini, o nedenle temel sağlık hizmetlerini önemsiyoruz.

Bizim amacımız, sağlıklı bir toplum oluşması. Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için sağlıkla ilgili topluma bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Bütün onların sağlıklı kalması için kampanyalar ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunu yanlış yorumlayıp, ‘Baskı oluyor, bizim hakkımızı veya düşüncelerimizi siz mi yönetmek durumundasınız’ diye yanlış algılara insanların katılmamasını istiyoruz. Biz sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz. Herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz.”

'AİLE' VE 'ÇOCUK' SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Habertürk'e konuk olan Bakan Memişoğlu "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" demişti.

Memişoğlu şunları kaydetmişti:

Doğruyu söylemedikçe, mahalle baskısı üzerimize geliyor ve yanlışlar ortada dolaşıyor. Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler. Benim için doğru bir tanedir.

Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var. Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Ancak kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. Biz de iki kardeşiz."

Bakan Memişoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı.