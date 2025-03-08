Bakan Memişoğlu'ndan 'Çok hasta bakıyoruz' diyen müdüre yanıt: 'Bu marifet mi?'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu'nun "çok hasta bakıyoruz" sözleri üzerine "Bu marifet mi?" diyerek fırça attı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere dün Diyarbakır'a geldi.
Program kapsamında Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri' toplantısına katıldı.
Buradaki toplantıya Bakan Memişoğlu’nun yanı sıra Vali Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, hastanelerin başhekimleri, il ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.
Amida Haber'den Kasım Sarsılmaz'ın haberine göre, kentteki sağlık sorunlarına ilişkin Memişoğlu'na bilgi veren Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, rekor sayıda hastaya hizmet verdiklerini dile getirdi.
'ACİL DIŞINDA BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ'
Bu sırada Bakan Memişoğlu araya girerek, "Bu övünecek bir şey mi, kızılacak bir şey mi?. Hastanelere fazla hasta gelmesi övünecek bir durum değil. Bu tablo övünecek bir şeyse herkes el kaldırsın. Acil dışında bir şey yapmıyorsunuz. Bu ilin kayışı kopmuş. Poliklinikler neden çalışmıyor" diye çıkış yaptı.
Memişoğlu, aile hekimleri ile hastaneler arasında bir bağ olmadığını, bazı hastanelerde acillerin çok yoğun geçtiğini, acil hizmetlerin azaltılması gerektiğini dile getirdi.
Verilere göre, hastanede yatış günlerinin aşırı yüksek olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, sezaryen doğum oranlarının düşürülmesiyle ilgili özel hastaneleri uyardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Onu okumayı bırakalı yıllar oldu'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Emekli ikramiyesine zam geliyor!
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler