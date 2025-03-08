Bakan Memişoğlu'ndan 'Çok hasta bakıyoruz' diyen müdüre yanıt: 'Bu marifet mi?'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:47

Güncelleme: 08.03.2025 - 14:47

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere dün Diyarbakır'a geldi.

Program kapsamında Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri' toplantısına katıldı.

Buradaki toplantıya Bakan Memişoğlu’nun yanı sıra Vali Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, hastanelerin başhekimleri, il ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Amida Haber'den Kasım Sarsılmaz'ın haberine göre, kentteki sağlık sorunlarına ilişkin Memişoğlu'na bilgi veren Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, rekor sayıda hastaya hizmet verdiklerini dile getirdi.

'ACİL DIŞINDA BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ'

Bu sırada Bakan Memişoğlu araya girerek, "Bu övünecek bir şey mi, kızılacak bir şey mi?. Hastanelere fazla hasta gelmesi övünecek bir durum değil. Bu tablo övünecek bir şeyse herkes el kaldırsın. Acil dışında bir şey yapmıyorsunuz. Bu ilin kayışı kopmuş. Poliklinikler neden çalışmıyor" diye çıkış yaptı.

Memişoğlu, aile hekimleri ile hastaneler arasında bir bağ olmadığını, bazı hastanelerde acillerin çok yoğun geçtiğini, acil hizmetlerin azaltılması gerektiğini dile getirdi.

Verilere göre, hastanede yatış günlerinin aşırı yüksek olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, sezaryen doğum oranlarının düşürülmesiyle ilgili özel hastaneleri uyardı.