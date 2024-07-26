Bakan Memişoğlu’ndan Yunan mevkidaşına ‘F-35’ yanıtı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:47

Güncelleme: 26.07.2024 - 00:47

Katıldığı televizyon programında "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiades'e cevap Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından mevkidaşına seslenen Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."