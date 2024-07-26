Bakan Memişoğlu’ndan Yunan mevkidaşına ‘F-35’ yanıtı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiades'e cevap verdi.
Katıldığı televizyon programında "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiades'e cevap Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabından mevkidaşına seslenen Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."
Yunanistanlı Mevkidaşım @AdonisGeorgiadi;— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 25, 2024
Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. pic.twitter.com/hZkNNIfbEf
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