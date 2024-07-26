Bakan Memişoğlu’ndan Yunan mevkidaşına ‘F-35’ yanıtı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiades'e cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:47
Bakan Memişoğlu’ndan Yunan mevkidaşına ‘F-35’ yanıtı
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Katıldığı televizyon programında "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiades'e cevap Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan geldi. 

Sosyal medya hesabından mevkidaşına seslenen Memişoğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."


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