Yunan şarkıcı Despina Vandi Türk bayrağı ve Atatürk posteri nedeniyle sahneye çıkmamıştı: TEV'den açıklama

Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:43

Güncelleme: 19.07.2024 - 09:43

İzmir’in Çeşme ilçesinde Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) destek amacıyla düzenlenen konserde Yunan asıllı Alman şarkıcı Despina Vandi, Türk bayrağı ve Atatürk posterini bahane ederek sahneye çıkmadı. Tavrı büyük tepki çeken şarkıcı şu açıklamayı yaptı:

“Planlanan konserimde beni onurlandıracak olan dinleyici kitlelerine büyük saygı duyarak, Türk Eğitim Vakfı’nın etkinliğin niteliğini ‘konser’ olarak değiştirme, yasak ve üzerinde anlaşmaya varılmamış bir siyasi yaklaşım sergileme kararı alması nedeniyle bu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum”

TEV’DEN AÇIKLAMA

TEV’den yapılan açıklama ise şöyle:

“17 Temmuz akşamı İzmir Çeşme’de sanatçı Despina Vandi’nin sahne almasını planladığımız yardım konserinde, dahlimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz. Eğitimde fırsat eşitliği adına destekçilerimizin katkıları ile düzenlenen etkinliklerde Türk bayrağımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vakfımızın posterini aynı düzende ve titizlikle sergiliyoruz. Despina Vandi bu konudaki değiştirilmez hassasiyetimiz sebebiyle konserde sahne almayacağını tarafımıza bildirdi. Bu kararın ardından iki komşu ülkenin sanatının icra edildiği güzel bir gece olmasını hayal ettiğimiz konserimizde yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyor, yanımızda olan tüm misafir ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.”