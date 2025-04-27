Bakan Memişoğlu'nun aile açıklamasına sert tepki: 'Aile tanımı yapmak kimsenin haddi değildir'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 19:06

Güncelleme: 27.04.2025 - 19:06

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" açıklaması çok tepki çekmişti. Söz konusu açıklamaya ilişkin bir tepki de Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur'dan geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun üzerine vazife olan konuların çok dışında, toplumun en derin değerlerine dair şuursuzca açıklamalar yaptığını dile getiren Uğur, "Aile tanımı yapmak kimsenin haddi değildir. Bu ülkede aile, yalnızca doğurmakla kurulmaz. Aile, emektir, sevgidir, korumaktır, yaşatmaktır. Çocuk sahibi olmadan da birbirine tutunan, hayatı birlikte göğüsleyen milyonlarca insan vardır. Onların sevgisini, fedakârlığını yok saymak hangi vicdana sığar?" açıklamasında bulundu.

'BU ÜLKEDE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR'

Sağlık Bakanına hatırlatmada bulunan Uğur, "Bu ülkede çocuklar, en güvendikleri yer olması gerekirken, aile içinde şiddet görüyor, öldürülüyor, katlediliyor. Bu konuda bir çift lafınız oldu mu? Sevgili Narin ve pek çok yavrumuz… Kendisini doğuran “aile” tarafından katledildiler. Biyolojik bağlar onları korumaya yetmedi. Bugün onun yasını tutanlar mı ailesidir, yoksa onu hayattan koparanlar mı? Can bağıdır asıl olan" dedi.

'AİLE BİR YÜREK MESELESİDİR'

Yanlış ekonomi politikaları yüzünden geleceğe umutla bakamayan, çocuklarına iyi bir hayat sunmaktan endişe eden insanlar olduğuna dikkat çeken Uğur, "Bu insanlar çocuk yapmıyor diye aile değil mi şimdi? Peki ya çocuk sahibi olamayanlar? Onların yaşadığı acıyı, mücadeleyi görmezden gelmek hangi insafa sığar?Aile bir biyoloji meselesi değil, bir yürek meselesidir. Bunu anlamadan konuşmak, sadece travmaları kanatmak olur" diye konuştu.

'AİLE BİRBİRİNİ YAŞATANDIR'

Önce sağlık emekçilerinin haklarının korunması gerekliliğini vurgulayan Uğur, "Önce, gerçekten sorumlu olduğunuz alanlarda layığıyla görev icra edin. Aile kavramını konuşmaya sıra gelirse, bunu kalbi sevgi ve vicdanla atan insanlara bırakın. Çünkü biz biliyoruz: Aile, birbirini her koşulda yaşatanlardır. Doğurmaktan öte, yürekten büyütenlerdir" değerlendirmelerinde bulundu.