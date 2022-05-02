Bakan Murat Kurum'dan dikkat çeken hayat pahalılığı ifadesi: 'Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kurum, "Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız. Kalbine bakacağız. Gönlünü dinleyeceğiz" dedi.
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını paylaştı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL’ye yükseldi.
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin Konya'daki ziyaretinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"
Kurum, ''Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık. Onların gözlerinin içine baktık ve burada problemleri, sorunları neyse hep de bunları çözmenin, aşmanın derdi içinde olduk. Aynı bakış açısında olacağız. Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız'' diye konuştu.
GİRDİ MALİYETLERİNİ GÖRMEDİ
Öte yandan girdi maliyetlerini görmezden gelen Kurum, ''Rusya krizindeki barışın sağlanması, huzurun sağlanması, adaletin sağlanmasıyla da inşallah hem bölgemizde hem de dünyada barış hakim kılacaktır. Bu tedarik zincirinde yaşadığımız yine enflasyon tüm dünyada etkisini gösterdi'' dedi.
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