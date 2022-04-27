Rekabet Kurumu'ndan yem üretimi yapan 4 şirkete ceza

Rekabet Kurulu, 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

İHA
27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:19
Rekabet Kurumu'ndan yem üretimi yapan 4 şirkete ceza
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Yem firmalarının anlaşma ve/veya uyumlu eylemde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

25.04.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca, Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş., C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş., Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri nedeniyle 159 milyon 391 bin lira tutarında idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.


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