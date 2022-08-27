Bakan Muş: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 12,3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:01

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını duyurdu.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.



İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi pic.twitter.com/Ci2o6nc9LD — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 27, 2022

Ele geçirilen miktarın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en yüksek captagon miktarı olduğunu vurgulayan Bakan Muş, kaçakçılığın organizatörü olduğu düşünülen yabancı uyruklu şüphelinin de havalimanında yakalandığı belirtti.