Gaziantep mahallelerinde dron destekli uyuşturucu operasyonu: 20 kişiye gözaltı
Gaziantep'te, 11 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde 11 mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de dronla destek verdi.
Şüphelilere ait evlerin bulunduğu sokakların zırhlı araçlar ve özel harekat polislerince çevrildiği operasyonda, bazı adreslere, kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda; 43 kök Hint keneviri, 40 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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