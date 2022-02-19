Bakan Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü

19 Şubat 2022 Cumartesi, 21:25

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Nebati toplantı sonrası sektör temsilcilerinden destek sözü aldığını duyurdu.

Nebati’nin görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, ‘Birlikten Berekete Kazanan Türkiye’ kampanyamıza tam destek sözü aldık.

Hükümet gıda enflasyonun yüzde 50’nin aşılmasının ardından KDV indirimine gitmek zorunda kalmış ve ‘Birlikten Berekete‘ isimli bir mobil uygulama ile tüketiciye ‘en ucuz ve en yakın ürünü‘ sunmak istediğini açıklamıştı.

Market sektörünün temsilcileri ise geçen hafta üretici kaynaklı zamlar nedeniyle etiketlerdeki yüksek seyrin devam ettiğini savunmuştu.