Bilgin Gökberk ve TRT spikeri Ersoy Dede arasında 'Geççek' tartışması: 'Bendeki CV senin Nebati'de yok'
İktidarın medya organlarında görev alan gazetecilerden Ersoy Dede, önceki gün Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' için yaptığı yorumla tepki çekmişti. Gazetemiz yazarı ve spor yorumcusu Bilgin Gökberk, Tarkan için "Ödlek, delikanlı gibi desene" ifadelerini kullanan TRT spikeri Ersoy Dede'ye sosyal medyadan yanıt verdi.
Sanatçı Tarkan'ın, uzun zaman sonra dinleyicilerle buluşturduğu 'Geççek' isimli şarkısı, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de tüm dijital müzik platformlarında eşzamanlı yayınlanan 'Geççek', kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
#Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşmişti. Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etmiş, Tarkan iktidara yakın isimlerden tarafından hedef alınmıştı.
TARKAN'I 'ÖDLEKLİKLE' SUÇLAMIŞTI
Sanatçıya tepki gösterenlerden biri de devletin televizyon kanalı TRT'de sunuculuk yapan Ersoy Dede olmuştu. Dede, Tarkan'ı ödleklikle suçlamış, o ifadeler sosyal medyada tepki çekmişti.
Şarkıyı zor dönemlerde kaleme aldığını belirten Tarkan'ı ödleklikle suçlayan Dede, "Bir de ödlek oluyor bunlar.. 'Yok ben pandemi dönemi yaşadığımız sıkıntılı günler GEÇÇEK dedim' falan diyor. Delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş" yazdığı bir ileti paylaşmıştı.
BİLGİN GÖKBERK'TEN YANIT
Dede'nin paylaşımı Twitter'da gündem olurken, söz konusu iletiye gazetemiz yazarı, spor yorumcusu Bilgin Gökberk'ten yanıt geldi. Dede'nin paylaşımını alıntılayan Gökberk, "Mesela medyada iktidara yaslanıp delikanlılık yapmak #geççek" ifadelerini kullandı.
TRT spikeri Ersoy Dede ise bu paylaşımı alıntılayarak "Aynı anda hem iktidar yandaşı (sizin tabirinizle) TV 24 ve hem de TRT’de spor programlarında yorumcu olarak katılan ve bu işten iyi paralar kazanan siz miydiniz? O zaman pek bu kadar muhalif değildiniz galiba" sözlerini kullandı.
"BENDEKİ CV SENİN NEBATİ'DE YOK"
Bunun üzerine Bilgin Gökberk, “Yoo aynıydım, ikisinde de tazminatsız işime son verildi, hala alacağım var… Yorumcu değilim iç mimarım 4 tam 5 yarım lisan var, bendeki cv mesela ekonominin teslim edildiği sayın Nebati’de yok, parayı 40 ülkede turizm yaparken kazandım, medyada yazarak konuşarak da kaybettim!” dedi.
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