Bakan Nebati: Ücretimiz 4250 lira, kira şehir merkezinde 1261 lira

17 Aralık 2021 Cuma, 07:14

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, bütçe görüşmelerine katıldığı TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı.

'2003 YILINDA 124 LİTRE BENZİN ALABİLİRKEN 2022’DE 489 LİTRE BENZİN ALABİLECEKTİR'

Bakan Nebati, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak "Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022’de 62 kg dana eti alacak. 2003’te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022’de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022’de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022’de 489 litre benzin alabilecektir" dedi.

“KİRA ŞEHİR MERKEZİNDE 1261 TÜRK LİRASI”

Bakan Nebati, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ve kira fiyatlarından kıyaslama yaparak, “Berlin’de asgari ücret 1585 Euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 Euro, Amsterdam’da 1701 Euro ücret varken 2 bin 622 Euro kira, Paris’te 1555 Euro asgari ücret varken 2 bin 750 Euro kira, Türkiye’de yeni ücretimiz 4 bin 250 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası” diye konuştu.

BEŞTAŞ: BU, DOĞRUYU YANSITMIYOR

Bakan Nebati’nin konuşmasının ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş söz alarak “Düsseldorf’ta oturan bir arkadaşıma oradaki asgari ücret ve kiraları sordum. 2 bin 200 Euro brüt, 1800 Euro net asgari ücret. 3 odalı ortalama bir daire 650-800 Euro arasında değişiyor kira. Çünkü sayın bakan konuşmasında asgari ücretin kiradan daha düşük olduğunu söyledi. Bu, doğruyu yansıtmıyor. Almanya genelinde kira, gelirin üçte biri oranına düşerse gerisini devlet ödüyor. Sosyal devlet uygulaması zaten” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: PERFORMANSINDAN MAHCUP OLMASI LAZIM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de asgari ücretin 180 dolara kadar düştüğünü söyleyerek, “Eskiden Çin’i kınamak için söyleniyordu 1 doların altında çalıştığı dönemlerinde. Bugün verdikleri asgari ücret 1 Ocak’ta geçerli olacak. 12 liralık kuru bugüne kadar 16’ya getiren sayın Nebati’nin 1 Ocak’ta kuru 21,5 yapması durumunda asgari ücret dolar bazında dünkü seviyeye gerileyecek. Bugüne kadarki performansından mahcup olması lazım. Bir gecede, bir günde yüzde 15 paraya değer kaybettirenlerin 1 Ocak’taki kuru 8,7 tahmin edip 16’ya getirenlerin bugün işçiye verdiklerinin 1 Ocak’ta kaç dolar olacağı konusunda ciddi endişeler var” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medyadan da tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...

@NureddinNebati bakanım istanbul halkalıdayım şehir merkezi burası. 1250 liraya kiraya daire bulur musunuz taşınayım. 2000 tl vermek çok geliyor. Yardımlarınızı bekliyorum. — (emKaya (@cem_kaya28) December 17, 2021

Sayın bakanım Hangi şehire göre yapıldı bu hesap?? — Narkotik Büfe (@malkabulelemani) December 17, 2021

Nebati çim inan öyle bir kira yok seni kandırmışlar... ?? — Ümit Y.Y. (@umitttyasar) December 17, 2021

1200 TL kira demişsiniz.

Hiç mi Allah'tan korkunuz yok!

En kotu evlerin kira 2000-4000 TL arası.

Sizi vicdana, merhamete ve yüce Allaha gerçek manada inanmaya davet ediyorum.

Yalan söyleyen , doğruyu konuşmayan insan olamaz! — BorsaBeyi (@TraderAnalizz) December 17, 2021

@NureddinNebati Türkiye’nin gerceklerinden haberi olmayan bir maliye bakanı. 1261TL kira nerede var? Tuik rakamımı bu? Asgari ücretli çalışan sayısı nedir bu ülkelerde? bizde nedir? https://t.co/ePFm3caGnP — COGITO (@ert9691) December 17, 2021

Kira 1261 değildir sayın bakan @NureddinNebati biraz abartmışsınız 500-600 arası https://t.co/dLfsVxg9hn — Jakoben (@Jakoben1908) December 17, 2021

Hangi şehrin, hangi merkezinde kira 1261 lira acaba?? @NureddinNebati

Bana adresini yollar mısınız??? https://t.co/KwzkkMz6f9 — Leyla Tatar (@Twltter26445690) December 17, 2021

AL İŞTE BASİT BİR HESAPTAN BİLE Bİ CACIK ANLAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI! @NureddinNebati ADAM ANKARA ÇANKAYA CEVİZLİDERE'DE 2000 LİRA HURDA EVLERİN KİRASI BİZ HUZUR MAHALLESİNDE 1600 E OTURUYORUZ EV SAHİBİ YA ARTTIR YA ÇIK DİYE TEHDİT ETTİ NE ZIRVALARSIN SEN?! ?????????? https://t.co/myxvlyK0ce — Çağan Kudal #EvdeKal (@cagankudal) December 17, 2021



