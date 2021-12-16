Kemal Kılıçdaroğlu: CHP belediyelerinde asgari ücret 4500 lira olacak

16 Aralık 2021 Perşembe, 22:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediyelerinde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Bu gece size bir haberim var. pic.twitter.com/B9StrUZxBk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 16, 2021

"Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası ‘şahsın’ emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Bakın biz 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin, duymasındı. Açıkça arka kapıdan dolar sattılar. Birilerini çok ama çok zengin ettiler. Halkımızı da açlık sınırına ittirdiler. Siz de şahitsiniz bugün Merkez Bankası TL’ye değer kaybettirmeye devam ediyor. Sonra da kasasında olmayan parayla müdahale ettiğini söylüyor. Böyle bir akıl tutulması…

"ARTIK KENDİNİZE GELİNİZ"

Erdoğan için “durumu zaten ortada” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Bir ekonomik intihar trenin lokomotifi olmuş durumda. Bakın bu rezaletler dünyada ilk kez yaşanmıyor. Mesela; TÜİK rakamlarla oynuyor ya bu geçmişte Yunanistan’da da yapıldı. Avaneler gitsinler bir baksınlar. Bu rakamlarla oynayanların sonu nice oldu? Ey avaneler, ey şüreka açlığı algı ile yönetemezsiniz. Karnı aç insanları algı ile doyuramazsınız. Artık kendinize geliniz.

"KARA KIŞ FONUNU BİZ KURACAĞIZ"

"Bu intihar yolculuğunda bu trenden en yakın durakta inin. Benden size tavsiye aklı başında herkes inmeye başladı, siz de inin" diyen Kılıçdaroğlu, şunlar ifade etti: