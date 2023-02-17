Son dakika... Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlerin 'tayin taleplerine' ilişkin açıklama: Tarih verdi...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız" dedi.

DHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:39
Son dakika... Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlerin 'tayin taleplerine' ilişkin açıklama: Tarih verdi...
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle afet ve OHAL bölgesi ilan edilen illerden tayin talep etmek isteyen öğretmenler hakkında açıklama yaptı.

Özer, “Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakan Özer, 71 ilde 20 Şubat'ta eğitim öğretime başlanılacağını belirterek “Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili sürecini hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Özer, 10 ildeki 3 milyon 784 bin 411 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinden 5 bin 836'sının nakillerinin başka illerdeki okullara yapıldığını açıklamıştı.


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