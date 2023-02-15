Bakan Özer tarih verdi: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:18

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:46

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde eğitim öğretimin başlayacağı tarihi duyurdu.

"71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak" diyen Özer, "10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız" diye konuştu.

"71 İLDE 20 ŞUBAT'TA EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLIYOR"

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız.

Bölgede 20 bin 568 binamız var. 95 tanesi yıkıldı. Diğerlerinin hasar tespit çalışması cuma gününe kadar tamamlanmış olacak. Diğer illerden buralara gelecek öğretmenlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. 71 ilde 20 Şubat'ta eğitime başlıyoruz. Nasıl kovid sürecinde okul temelinde açma-kapama yaptıysak aynısını 10 ilimizde uygulayacağız. Çok daha güçlü şekilde önümüze bakacağız. Süreç başarılı şekilde yürütülüyor. Tekrar başımız sağ olsun, inşallah bu günleri de hızlı bir şekilde atlatacağız."