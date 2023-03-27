İstanbul'da servis şoförü ortaokul öğrencilerini darbetti
Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde servis şoförü öğrencileri yerleri kirlettiği gerekçesiyle darbetti.
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde iddiaya göre, serviste çocuklar yerlere çöp attı.
Bunu gören servis şoförü önce çocuklara bağırmaya başladı.
Servis şoförü ardından eline aldığı süpürge sapıyla çocukları darbetti.
Yaşananları serviste bulunan diğer çocuklar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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