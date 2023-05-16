Sakarya'da 10 öğrenci hastanelik oldu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci hastaneye başvurdu.
Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Gıda zehirlenmesi şubesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı.
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