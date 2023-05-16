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Sakarya'da 10 öğrenci hastanelik oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci hastaneye başvurdu.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 15:03
Sakarya'da 10 öğrenci hastanelik oldu
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Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gıda zehirlenmesi şubesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı.


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