Bakan Pakdemirli'ye tepki: Siz Cumhuriyet tarihinin en başarısız Orman Bakanısınız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye gerçekleşen orman yangınlarını söndürmedeki yetersizlikleri hatırlatarak “Siz Cumhuriyet tarihinin en başarısız Orman Bakanısınız” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine kolaylık dileyerek, “Hele hele kötü hükümet varsa işiniz daha güç” dedi.
YANGIN TEPKİSİ
Öztunç, yanan ormanlık alanların verilerini paylaşarak, “Bunu temel sebebini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türk Hava Kurumu’na ait uçakların hangarlarda bırakılmasıyla yangılar daha da artmıştır” dedi.
Öztunç, aynı zamanda ormanlık alanların maden ve enerji tesislerine kurban gittiğini belirterek, “Türkiye’nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en fazla ormansızlaştırmayı sağlayan bakanısınız” diye konuştu.
"BAŞARISIZLIKLARI GÖRÜYORSUNUZ"
Öztunç, Bakan Pakdemirli’nin açıkladığı yangın söndürme araçlarını yaz aylarında gerçekleşen yangınlarda göremediklerini kaydederek, “Gerçekten orman yangınları konusunda başarısızlıkları görüyorsunuz” dedi.
"EN BAŞARISIZ ORMAN BAKANISINIZ"
Öztunç, Sinop Ayancık’taki sele neden olan tomruklarla ilgili soruşturma açılıp açılmadığını sordu. Öztunç; Kazdağları, Cerrahtepe’de ormanlık alanların kesildiğini ifade ederek, “Siz Cumhuriyet tarihinin en başarısız Orman Bakanısınız” dedi.
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