Bakan sınır tanımadı: 'İmam hatipleri dünyaya sunacağız'

Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:45

Güncelleme: 03.09.2023 - 16:45

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, 20'nci İmam Hatipliler Kurultayı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitime, eğitim sistemine ve okullara sivil toplum örgütlerinin ve toplumun her kesiminin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bakan Tekin, imam hatip okullarını bütün dünyaya evrensel, alternatif bir model olarak sunma, bütün insanlığın hizmetine sunma vaktinin geldiğini belirtip, “Anne-babalar, çocuklarını hem çağın ilimlerini hem de dini değerleri bir arada öğrenmeleri ve eğitimini sürdürürken de ibadetlerini yerine getirmeleri için imam hatip liselerine gönderiyor. İmam hatip okulları, 70 yıldır Türk halkı, dünyadaki mazlum ve mağdur milletler için bir fikir ve umut birliği vadediyor. Artık bunu salt bir vaat olmanın ötesine taşımamızın vakti geldi. Tefekkür yuvaları, ilim mektepleri niteliğindeki bu okullarımızı, bütün dünyaya evrensel alternatif bir model olarak sunma, bütün insanlığın hizmetine sunma vaktimiz geldi. İmam hatip okullarımız, zengin geçmişi, köklü gelenekleri, güçlü vizyonu ve en önemlisi sizler gibi yetişmiş ve inançlı kadrolarıyla bu hedefi rahatlıkla gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Bilmenizi isterim ki Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Bakan olarak bu potansiyelin hayata geçmesi için üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getirmek konusunda sonsuz bir kararlılığa sahibiz. İmam hatip okulları bu ülkede geçmişle geleceğin bağlantısını kuran, bu ülkenin geleneklerini, göreneklerini ve bu ülkedeki insanların bir arada yaşamasını ve ideallerini pekiştiren bir çimentodur. Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz. Gelecek kuşaklar arasında nitelikli, geçmişine bağlı, gelecekle ilgili adalet temelli hayaller kuran bir kuşak inşallah hep beraber yetiştiririz" diye konuştu.