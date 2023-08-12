Erdoğan imzaladı: İmam hatipliler atandı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla bakanlıkların üst kademeleri büyük ölçüde değişti. 11 bakanlıktaki toplam 145 koltuğa yeni atama yapılırken, 8 bakanlıktaki 14 isim ise görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Ayşegül Yıldırım Kara getirildi. İmam hatip mezunu olan Kara, mütevelli heyeti başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yaptığı KADEM’in halihazırda yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor.

(Ayşegül Yıldırım Kara)

İKİ KEZ ADAY OLDU

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, halihazırda Emlak Konut Yönetim Kurulu üyeliği yapan Hakkı Alp getirildi. Alp, aynı zamanda Bakan Mehmet Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyede çeşitli görevler üstlendi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne ise daha önce AKP’den iki kez milletvekili aday adayı olan Ömer Alan atandı. AKP’den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan imam hatipli Ahmet Küçükler de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü oldu. İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne de Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk atandı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ise Türkiye Judo Federasyonu Başkanvekili Mustafa İspirgil getirildi.

ARKADAŞINI ALDI

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nda denetçi olarak görev yapan Abdulkadir Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı. Bir ay önce kapatılan Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun eski başkanı Ömür Fatih Karakullukçu ise Destek Hizmetleri Müdürü oldu. 14 Mayıs’ta AKP’den milletvekili aday adayı olan imam hatipli Karakullukçu, Bakan Yusuf Tekin’in Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü sırasında üniversitede görev yaptı. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü ise yine Bakan Tekin’in üniversitede birlikte görev yaptığı Mustafa Canlı oldu. Tekin’in üniversiteden iki arkadaşı da bakan yardımcısı olarak atanmıştı. Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü ise AKP’den milletvekili aday adayı olan Fethi Fahri Kaya oldu. Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Ercan Türk ise Strateji Geliştirme Başkanlığı’na atandı.

İSTİFA EDİP GERİ DÖNDÜLER

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne, eski AKP milletvekili aday adayı İmdat Ersoy atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa eden, son sıradan aday gösterilen ancak seçilemeyen Mustafa Altuğ Atalay, yeniden bu göreve getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü ise imam hatipli Adem Dinç oldu. DSİ Genel Müdürlüğü’ne imam hatipli Mehmet Akif Balta atandı. ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, yeniden imam hatipli Yusuf Ziya Alim oldu. Görev yaptığı dönemde ÇAYKUR sürekli zarar ediyordu Alim, aynı zamanda eski AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in de kardeşi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden AKP’den milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Hasan Gezginç, milletvekili olamamasının ardından yeniden bu göreve getirildi. Gezginç, aynı zamanda Sudan’da tarım hayaliyle kurulan ancak şimdiye kadar hiçbir faaliyette bulunamayan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de yürütüyordu.

ESKİ AKP’Lİ DANIŞMANA KOLTUK

Eski AKP Malatya Milletvekili ve halihazırda AKP MKYK üyeliği yapan Öznur Çalık’ın eski danışmanlarından İhsan Esen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak atandı. Esen’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışan eşi Ulviye Tarhan Esen, atamayı sosyal medya hesabından “Çok çalıştın, çok emek verdin, çok şükür” sözleriyle duyurdu. Sosyal medya hesabında Esen’in, “Cumhurbaşkanlığı’nda çalışıyor” ibaresinin yer alması ise dikkat çekti. İhsan Esen’in 2016 yılında Malatya Öğretmenevi’nde düzenlenen düğününde AKP MKYK üyeliği yapan Öznur Çalık geline aile cüzdanı’nı vermişti. O günlerde Çalık henüz tesettüre girmemişti.

(Okay Memiş)

1 GÜNLÜK MERKEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğradığı Erzurum’da vali olarak görev yapan ve önceki gün merkeze çekilen Okay Memiş, Edirne Valisi olan Yunus Sezer’in ardından AFAD Başkanı olarak görevlendirildi.

ÇİFT MAAŞLI BÜROKRAT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Şükran Doğan getirildi. Doğan, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan Hukuk ve Değişim Derneği’nde genel sekreterlik görevini yürütüyor. Öte yandan SGK’ye de halihazırda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Raci Kaya getirildi. Kaya, bankadaki görevinden istifa etmezse çift maaşlı bürokratlar arasında yer alacak. Yeni İŞKUR Başkanı ise Samet Güneş oldu.