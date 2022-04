Bakan Soylu yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:15

İçişleri Bakanı Soylu, kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Göç İdaresi Başkanlığı heyetini kabul etti. Göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "Halihazırda ülkemizde 3,7 milyon geçici koruma altında Suriyeli var. Yaklaşık 1,4 milyon da çeşitli ülkelerden ikamet izniyle kalan insan var. 318 bin kişi de uluslararası koruma kapsamında bulunuyor. Dolayısıyla yaklaşık 5,5 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

O ESKİ TÜRKİYE'DEYDİ

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'na gideceğini açıklamasına ilişkin "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor; kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Başkanlığı'nda bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Bu ülkeye her yaptığının bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi tarihinin, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyoruz ama ona da tabii kara çalma, iftira atma her zamanki karakterleridir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Her insan bir göç, her göç bir insan' paylaşımını retweet eden Göç İdaresi'ni alıntılayarak tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, göçmen sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor" demişti.