Bakan Tekin açıkladı: İlkokullarda 'karne' dönemi sona eriyor

Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:11

Güncelleme: 30.12.2024 - 09:12

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılına dair genel değerlendirmelerini paylaşırken, 2025 yılında hayata geçirilecek yeni uygulamaları duyurdu.

Tekin, yeni öğretmen atamaları, okul öncesi uygulamalar, mülakat tartışmaları ve eğitimdeki dijital bağımlılıkla mücadele konularına da değindi.

YILBAŞI GENELGESİ: VELİLERE MADDİ KÜLFET YARATILMAYACAK

Mynet'te yer alan habere göre; Yusuf Tekin, yılbaşı kutlamaları ve okul etkinlikleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, okulların velilere maddi külfet getirecek şekilde kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti ve mezuniyet törenleri ile baloların yasaklanmadığını, sadece okullarda yapılması gerektiğini vurguladı.

İLKOKULLARDA KARNELER KALKIYOR GELİŞİM RAPORU GELİYOR

Bakan Tekin, 2025'te ilkokullarda karne uygulamasının yerine "gelişim raporu" uygulamasına geçileceğini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte öğrencilerin eğitim süreçleri, daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek ve raporlama yöntemiyle desteklenecek.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ VE YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ

Özel okulların eğitim ücretleriyle ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Tekin, özel okullarda eğitim ücretlerinin enflasyon oranı ile sınırlı tutulamayacağı durumlarda, okul ücretleri gibi konularda yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu. Ayrıca, fahiş fiyatlarla kitap satışı gibi sorunlara karşı yönetmelik çalışmaları başlatılacak.

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI VE YENİ AKADEMİ GİRİŞ SINAVI

Yusuf Tekin, 2024 yılı için öğretmen atamalarına ilişkin planlamaların tamamlandığını belirterek, KPSS sonuçlarına göre öğretmen alımlarının yapılacağını söyledi. Ancak 2025'te KPSS yerine "Akademi Giriş Sınavı" (AGS) yapılacak ve öğretmen adayları, bu sınavla Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek.

MÜLAKAT TARTIŞMALARI VE ADALETLİ UYGULAMA

Mülakat uygulamalarıyla ilgili tartışmalara değinen Bakan Tekin, komisyonlar arasında adaletsizlik olmadığını belirtti. Mülakat puanlarına göre bazı adayların sıralamalarının değiştiğini ifade eden Tekin, "Mülakat yapıyorsak, sonuçların değişmesi doğaldır" dedi.

OKUL ÖNÜNDE KUMANYA DAĞITILMASINA KARŞI ÇIKILDI

Bakan Tekin, okullarda şov amaçlı kumanya dağıtımı ve benzeri uygulamalara karşı olduklarını vurguladı. Okul yolunda tarihi geçmiş süt veya gıda ürünlerinin dağıtılmasının, çocukların güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti ve bu tür uygulamalara kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

DİJİTAL BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE

Tekin, dijital bağımlılıkla mücadele konusunda devletin diğer kurumlarıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Özellikle çocukların cinsellik veya kumar içeren içeriklere yönlendirilmemesi için dijital platformlara karşı daha sıkı denetimler yapılacağını duyurdu.

FENOMEN ÖĞRETMENLİK: ÖĞRENCİLERİN İSTİSMARI ENGELLENECEK

Fenomen öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili de uyarılarda bulunan Bakan Tekin, öğrencileri rencide edecek veya rahatsız edecek paylaşımlara kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. CİMER üzerinden gelen şikayetlere dikkat çeken Tekin, sosyal medya platformlarında öğrencilerin görüntülerinin izinsiz paylaşılmasına karşı olduklarını ifade etti.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Tekin, Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim desteği verdiklerini ve bu süreçte öğretmen eğitimi, program geliştirme ve ders kitabı yazma gibi konularda sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması adına ailelerin dönüşlerini erteleme olasılığını da değerlendirdiklerini belirtti.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU KONUSUNDA SON DURUM

Bakan Tekin, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için yapılan görüşmelere dair açıklamalarda bulunarak, siyasi bir mekanizmanın devreye gireceğini ve ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından kararın verileceğini belirtti.