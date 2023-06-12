Bakan Tekin duyurdu: O sınav için ücret alınmayacak
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında; şube müdürlüğü için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık içinse 57 kadro belirlendi.
Bu kadrolar için başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs - 7 Haziran arasında tamamlandı.
Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, 9 Haziran'da ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce adaylardan istenen sınav ücretinin alınmayacağını duyurdu.
AÇIKLAMA YAPTI
Bakan Tekin "Kılavuza göre; sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum" dedi.
Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.
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