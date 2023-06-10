Uzmanından sınav öncesi stres yönetimi tüyoları

Yayınlanma: 10.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 07:00

Klinik Psikolog İrem Yavuz stres yönetiminin sınav öncesi ve sınav anında önemli olduğunu vurguladı.

Yavuz, "Aslında yönetmeliyiz çünkü baktığımız zaman stres çok doğal ve normaldir. Kişiyi canlı tutan ve güdüleyen en önemli şeylerden biri stres faktörüdür fakat her şeyde olduğu gibi stres konusunda da aşırıya kaçmak işlevselliğimizi bozacağından dolayı sınav için de stresimizi, kaygımızı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor" diye konuştu.

"MUTLAK BAŞARI BEKLEDİĞİMİZ SINAV BU"

"Öğrenciler bazen sınav zamanı yaklaştıkça rutinlerini değiştirmekte ve daha fazla çalışmak ya da tamamen çalışmayı bırakmak gibi iki uç arasında gidip gelebilmektedir" diyen Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte bilmeliyiz ki en önemli şeylerden biri sınav gününe kadar ve hatta sınav anına kadar rutinimize devam etmektir. Sona yaklaşmış olmanın verdiği haklı yorgunluk ile çalışma saatlerini biraz daha azaltmak kabul edilebilir fakat telafi amaçlı daha fazla ders çalışmaya çabalamak bizi ekstra strese sokacaktır. Bakıldığında yoğun tempo ile son 1 yıldır çalışılıyor olabilir ama aslında ilkokuldan beri hedeflediğimiz ve mutlak başarı beklediğimiz sınav bu. Aynı zamanda geleceğimizi belirlediğine inandığımız ve mutlaka başarmak zorunda hissederek kaygılandığımız sınavda bu. Sona yaklaştıkça bunları yoğun bir şekilde hissetmek oldukça normal öncelikle bunların normal olduğunu ve stresimizin haklı olduğunu kabul etmemiz gerek."

"SÜRECİ DAHA İYİ YÖNETMEMİZİ SAĞLAYACAKTIR"

Yavuz, "Bir sonraki adımımız ise kendimizden emin olmak olmalı, kendi çabamızı ve başarımızı yine en objektif şekilde değerlendirecek olan bizizdir. Geriye kalan kısıtlı sürede devasa değişimler yaratmanın mümkün olmadığını da kabul etmek gerek. Artık yapmamız gerekenlerin ne olduğuna değil de neler yaptık ve neler başardık kısmından bakmak süreci daha iyi yönetmemizi sağlayacaktır. Son günlerin telaşında genelde yaptığımız şey eksik kalanlar neler, neleri yetiştiremedik kaygısına düşmek oluyor halbuki bir de diğer taraftan baksak? Yetiştirebildiğimiz ve iyileştirebildiğimiz birçok şey olduğunu göreceğiz. Emin olun ki önünüzde bir 10 ay daha olsa hep eksikmiş gibi hissedeceğiniz, yetiştiremediğiniz bir şeyler var hissini yaşayacaksınız" ifadeleri kullandı.

"STRESİMİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRENMEMİZ GEREK"

Zaman ve stres yönetiminin sınava çalışmak kadar belirleyici ve eleyici faktörlerden biri olduğunu ifade eden, Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:

"Sınav anında ve sınava kadar stresimizi yönetmeyi de öğrenmemiz gerekmektedir. Sınavdan önce stresimizi yönetebilmek için rutinimiz ne ise ona devam etmeliyiz. (uyku düzeni, yeme alışkanlıkları, çalışma düzeni) son günlerde kendimizi iyi hissettirecek hobilerimize de alan açmak rahatlamamızı sağlayacaktır. Beyin tanıdığı yerde kendini rahat hisseder, sınavdan önce sınav yerini görmek sınav anında daha az kaygılı hissetmenizi sağlayacaktır."