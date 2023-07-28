Bakan Tunç duyurdu: Yargıtay Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti
Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç yaşamını yitirdi. Acı haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ölümünü duyurup, taziyelerini iletti.
Bakan Tunç, Twitter üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Başımız sağ olsun. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyemiz Sayın Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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