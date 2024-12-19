Bakan Tunç tarih verdi: 'Cezaevlerinde açık görüş' açıklaması

Yayınlanma: 19.12.2024 - 19:56

Güncelleme: 19.12.2024 - 19:56

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.



Aldığımız kararın hayırlara vesile… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 19, 2024



