Bakan Tunç tarih verdi: 'Cezaevlerinde açık görüş' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını bildirdi.

Bakan Tunç tarih verdi: 'Cezaevlerinde açık görüş' açıklaması
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ANKA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 19:56

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Tunç'un paylaşımı şu şekilde:



Etiketler: #Yılmaz Tunç #yılbaşı #açık

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