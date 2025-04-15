Bakan Uraloğlu'ndan 'Roblox' açıklaması: 'Nihayete erdiğinde inşallah...'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:03

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından, erişimi engellenen oyun platformu Roblox'un yeniden açılması yönündeki taleplere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Son zamanlarda bizim de gençlerle temasımızda bu konu gündeme geliyor. Bayramda da gündeme geldi. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bir vekilimizin çocuğuyla ziyaretinde gündeme geldi. Durum şu; doğrudan bakanlık olarak, DTK olarak kendi yetkimizde olan bir konu değildi. Hukuki bir süreç sonucunda böyle bir erişime engel getirmiştik. Şimdi artık onunla ilgili o platformlar hem Discord, hem de Roblox'la görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı. Nihayete erdiğinde inşallah tekrar aynı hukuki süreçle onların açılması söz konusu olacak. Biz de süreci takip ediyoruz. Kamuoyundan bu anlamda gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlerini yaparız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

META'NIN 'YAŞ SINIRI' KARARI

Meta'nın 16 yaş sınırı kararı almasında katkılarının olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Çünkü biz bunları konuşurken, 'Pratikte nasıl uygularız' diye Türkiye'de bulunan 8 tane sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare etmiştik. Nasıl uygulanabilir? Yani uygulanamaz bir karar alırsanız hukuki bir düzenleme yaparsanız, onun bir anlamı da olmayacaktı. Onun için biz önden onları yeterince bilgilendirmiştik. Böyle bir karar almış olmaları gerçekten kıymetli. Ama biz birazcık da onun ötesine geçeceğiz diye düşünüyorum. Kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde inşallah gerekli düzenlemeleri yaparız diye umuyorum" dedi.