Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki: 'Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı...'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangılarıyla mücadele için ihale sürecinin başlatıldığı duyurusuna yanıt veren Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde, yangın söndürme araçlarına ilişkin ihale sürecini başlattığı duyurusuna ilişkin Şahan Gökbakar'ın, "Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek?" yorumuna tepki gösterdi.
"Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış" ifadelerini kullanan Varank, "Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?" dedi.
Varank'ın Gökbakar'ın geçen sene orman yangınlarıyla ilgili canlı yayın yaparak hükûmeti yangın söndürme uçağı temin etmemekle eleştirmesine göndermede bulunduğu paylaşımı şu şekilde:
Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış.— Mustafa Varank (@varank) January 14, 2022
Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek? https://t.co/khkHotzNlA
NE OLMUŞTU?
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıklamıştı.
Bakanlığın açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt veren Gökbakar ise, "Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız vs..! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35 milyon dolar bedeli. 6130 lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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