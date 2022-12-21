Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Maalesef sonuç çıkmadı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını açıkladı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak yapılan ve 3 saate yakın süren toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı.
Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Üç görüşmeden uzlaşma çıkmaması sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.
Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 4'üncü toplantı ne zaman olur sorusuna, "Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor. Maalesef dün sonuç çıkmadı" yanıtı verdi.
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