Bakan Yanık açıkladı: Nisa bebek hakkında yeni gelişme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk'te katıldığı bir televizyon programında Nisa bebekle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Yanık, Nisa bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.
Bakan Yanık, İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen, daha sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yanık, Nisa Bebek hakkında şöyle konuştu:
"İHMAL BULGUSU YOK"
"Yönlendirici olmak istemem, kanaat paylaşmak doğru olmaz. Şu ana kadar arkadaşlarımızın ihmali olduğu bulgusu yok. 0-6 yaş arası çocukların kusması çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımız bebek kamerasından tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar.
"HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI"
Tıbbi idari anlamda soruşturma sürüyor. Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı sondayla besleniyor. Şükürler olsun ki hayati tehlikeyi atlattı. Henüz daha nefes alıp verme koordinasyonu tam yerine gelmedi. Doktorlar hastanede daha uzun süre kalmasını doğru bulmuyorlar. Bebeğe enfeksiyon sebebiyle solunum cihazını temin ettik. Bakanlık olarak onu hastane dışında özel bir bakıma alacağız. Takibini biz bakanlık olarak yapacağız. Henüz bebek küçük olduğu için kalıcı hasar olup olmadığını tespit edemedik. Bu ilerleyen dönemde bebeğin hareketleriyle belli olacak."
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