Binlerce kişilik listeye Nihat Genç de dahil oldu
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyadan kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla binlerce kişiye dava açtığı öğrenilmişti. Ünlü, o listeye bir yenisini daha ekledi.
İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Gazeteci Nihat Genç hakkında "hakaret" suçlamasıyla dava açtı.
İddianamede, Nihat Genç'in Cübbeli hakkındaki köşe yazısında yer alan "Bakın işte ekran sözcülerine, hepsi şafşata lükse paraya gömülmüş insanlar. Cübbeli hoca para için kefen satıyor, Allah satıyor, diğer cemaat üyeleri şehvet pozları veriyor. İşte Cübbeli diye manyak satranca dahi karşı, çünkü satranç da 'sabır' oyunu..." ifadelerinin hakaret kapsamında değerlendirildiği görüldü.
Öte yandan, "manyak" kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki (TDK) karşılığının araştırılıp, iddianemede bu kelimenin anlamına yer verilmesi dikkat çekti. İddianamede, manyak kelimesinin hakaret yollu olarak "Aptal, çılgın, dengesi, deli" manasıyla kullanıldığı bilgisi yer aldı.
Ahmet Mahmut Ünlü'nün daha önce binlerce kişi hakkında hakaret davası açtığı ortaya çıkmıştı.
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