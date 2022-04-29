Bakan yardımcıları kimseyi umursamıyor: Her üç karardan birine uymadılar

29 Nisan 2022 Cuma, 08:56

Kamuda yaşanan her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışları hukuka ve insan haklarına uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve tavsiye kararlarına imza atan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) hakkında hazırlanan TBMM Raporu, kurumun kararlarına bakan yardımcılarının kayıtsız kaldığını ortaya koydu.

BirGün'den Hüseyin Şimsek'in haberine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun geçen yılki faaliyetlerine yönelik raporu tamamladı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek raporda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri birlikte kurumun tavsiye kararlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Rapora göre, bakan yardımcıları, her üç tavsiye kararından birini uygulamadı.

TBMM Karma Komisyonu'nun 2021 yılında görev yapan bakan yardımcılarına yönelik değerlendirmelerine göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan, Özgül Özkan Yavuz ve Serdar Çam, tavsiye kararlarına uymayanlar arasında ilk sıraları aldı. Bu isimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem ile Ertuğrul Soysal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Muhterem İnce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere izledi.

TBMM Karma Komisyon raporuna göre, yine aynı döneme ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarının tamamına uymayan diğer bakan yardımcıları şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ile Ömer Fatih Sayan

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz

İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy

Kamu idarelerinin de kurumun kararlarına önemli ölçüde uymadığını tespit eden TBMM Karma Komisyon üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı idarelerin bu konuda başı çektiğini vurguladı. Raporda, bakanlıkların alt idarelerinden kararlara en çok uymayan üç kurum ve ihlal yüzdeleri şöyle sıralandı:

“Gelir İdaresi Başkanlığı, kararların yüzde 81’ini uygulanabilir görmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, kararların yüzde 65’ini uygulamadı. Sosyal Güvenlik Kurumu, tavsiye kararlarının yüzde 70’ini uygulanabilir bulmadı."