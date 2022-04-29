Samsun Büyükşehir Belediye meclis üyelerine ‘104 bin lira kamu zararı’ cezası

29 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi, altı yıl bir ay süreyle kiracı olduğu taşınmazı İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na protokol yaparak öğrenci yurdu olarak kullanılması için devretti. Ardından da kira bedelini ödemeye devam etti. Hukuka aykırı durum Sayıştay denetimine takıldı.

MEVZUATA AYKIRI

Kira bedelinin yüzde 50’sinin belediye tarafından karşılanacağı belirtilen protokol kapsamında, 2020 yılında belediyenin 201 bin 355 lira kira bedeli ödediği, ödenen bedelin 96 bin 949 lirasının vakıftan tahsil edildiği tespit edildi. Mevzuata aykırı şekilde belediyenin kiraladığı taşınmazları vakıfla protokol imzalayarak vakıfların kullanımına bırakması neticesinde 104 bin 406 liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan raporda ilgili Meclis kararını kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile birlikte kira kontratında imzası bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, gerçekleştirme görevlisi Vedat Aras’ın 104 bin 406 liralık kamu zararından sorumlu olduğu belirtildi. Sayıştay Denetçileri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna dikkati çekti. Tahsislerin sadece kamu kurumları için geçerli olabileceğinin altını çizdi. Denetçiler, belediyenin kiracı olduğu bir taşınmazı vakıflara değil, kamu kurumlarına bile tahsis etmesinin mümkün olamayacağına işaret etti. Denetçiler, kanunda belirtilen ortak hizmet projesi geliştirme adımının söz konusu durumu kapsamadığının da altını çizdi.