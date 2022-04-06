Galatasaray'da Metin Öztürk'ün resmi adaylık süreci başladı
Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk ve ekibi resmi adaylık başvuru için Nef Stadı'na geldi. Öztürk, "Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı" dedi.
Galatasaray'da Metin Öztürk başkan adaylığı için başvurusunu yaptı.
Başvuru sonrası açıklamalarda bulunana Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, "Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans işlerine bakacağız. Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı. Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız. Galatasaray adaysız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok. Biz görevimizi yapmak için buradayız" dedi.
"SÜRECİ UZATMADAN, GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ AÇTILAR"
"Bu iş hazırlıksız olmaz" diyen Galatasaray başkan adayı, "30 Nisan yerine 14-21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi? Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, Galatasaray'ın önünü açtılar" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY'DA KUTUPLAŞMA KALKACAK"
Ekibinin kıdemli Galatasaraylılardan oluştuğunun altını çizen Metin Öztürk, "Sizinle toplantı yapıyor olmak bile ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Galatasaray’da bundan sonraki süreçte kutuplaşma kalkacak" dedi.
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