Son Dakika: İstikal'de yaşamını yitirenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör patlamasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde dün akşam yaşanan patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara’nın cenazesi ailesine teslim edildi.
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